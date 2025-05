Il lancio di una nave da guerra nordcoreana fallisce, Kim Jong Un definisce criminale l'incidente Il leader ordina riparazioni urgenti dopo che il cacciatorpediniere si è capovolto durante un evento di alto profilo.

Mercoledì, un grave incidente ha colpito le ambizioni navali della Corea del Nord quando un nuovo cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate ha subito danni strutturali durante il suo varo a Chongjin, di fronte al leader Kim Jong Un, hanno riferito i media statali. I media statali hanno riferito che Kim ha condannato duramente l'incidente, attribuendolo a negligenza e ritenendolo un colpo alla dignità nazionale. Secondo quanto riferito, la nave ha perso l'equilibrio e si è capovolta, provocando ordini urgenti di riparazione in vista di una riunione chiave del partito. Kim Jong Un // Shutterstock