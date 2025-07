Il leader del Tour de France Jasper Philipsen temeva di perdere il resto della competizione dopo un grave incidente nella tappa 3

HQ

Duro colpo per il Tour de France alla terza tappa: Jasper Philipsen, che ha vinto la gara di apertura del Tour ed era in testa alla classifica a punti con 71 punti (che è considerata una competizione secondaria) dopo le prime due gare, ha subito un grave incidente lunedì, durante la terza tappa tra Valencienne e Dunkerque. Il ciclista Alpecin - Deceuninck si è schiantato con Bryan Coquard ed è caduto a terra, danneggiandosi alla spalla.

Si teme che Philipsen, 27 anni, specializzato in volate, salterà il resto del Tour de France, visto quanto gravemente avrebbe potuto infortunarsi, con la sua maglia verde, data al corridore che è in testa alla classifica a punti ogni giorno, gravemente strappata e la schiena apparentemente bruciata.

Rimarremo in contatto per eventuali aggiornamenti riguardanti l'infortunio di Philipsen, vincitore di dieci tappe al Tour de France, e il suo potenziale recupero in tempo per la Vuelta a España.