Il leader regionale di Valencia si dimette un anno dopo le inondazioni mortali

Carlos Mazón, presidente della regione orientale della Valencia, ha annunciato le sue dimissioni lunedì, un anno dopo che le catastrofiche inondazioni hanno ucciso 229 persone e causato miliardi di euro di danni. La tempesta, che ha colpito il 29 ottobre 2024, rimane il disastro alluvionale più mortale in Europa dal 1967.

"Non ce la faccio più", ha detto Mazón ai giornalisti a Valencia dopo aver pronunciato un discorso che ha criticato aspramente la risposta del governo nazionale alla tragedia. Non ha chiarito se intende lasciare il suo seggio nel parlamento regionale (il che toglierebbe la sua immunità parlamentare ) né ha nominato un successore ad interim o ha indetto elezioni anticipate.

Accuse di risposta ritardata e ricadute politiche

I residenti della periferia più colpita a sud di Valencia hanno a lungo accusato l'amministrazione regionale di aver reagito troppo tardi alle piogge torrenziali. Quando sono stati emessi gli allarmi, molti edifici erano già sommersi e interi quartieri sono stati spazzati via dalle inondazioni.

Mazón ha dovuto affrontare richieste quotidiane di dimissioni, in particolare da parte delle famiglie delle vittime, mentre la rabbia pubblica si intensificava per quella che molti considerano una tragedia evitabile. Le sue dimissioni coincidono con la testimonianza di Maribel Vilaplana, una giornalista locale che stava pranzando con Mazón il giorno del disastro e che dovrà comparire davanti a un giudice che indaga su una potenziale negligenza criminale da parte delle autorità.