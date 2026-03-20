Il leggendario attore di arti marziali Chuck Norris muore all'età di 86 anni

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Il leggendario attore di arti marziali Chuck Norris è morto giovedì 19 marzo all'età di 86 anni, meno di 24 ore dopo essere stato ricoverato alle Hawaii. È diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo nella serie CBS Walker, Texas Ranger (1993-2001), oltre che per molti film d'azione americani tra cui Missing in Action (1984), The Delta Force (1986), Code of Silence (1985) e Firewalker (1986).

"Anche se vorremmo mantenere le circostanze private, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace", ha scritto la sua famiglia su Instagram. "Per il mondo, era un artista marziale, attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia."

"L'amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato molto per lui, e la nostra famiglia ne è davvero grata. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici."

Norris scrisse anche diversi libri sulle arti marziali, talvolta mescolati a politica e cristianesimo, come il bestseller del 2008 Black Belt Patriotism: How to Reawaken America, dove spiegava il suo programma politico conservatore. Norris fu anche un attivista conservatore, sostenendo diversi candidati repubblicani, ma non entrò mai apertamente in politica.

Chuck Norris, che deteneva cinture nere in Karate, Taekwondo, Tang so Do, Brazilian jiu jitsu e judo, divenne anch'egli uno dei primi meme su Internet, con "fatti" divertenti sulla sua forza, al punto che ciò portò a più libri, videogiochi e a un cameo in The Expendables 2 (2012), la sua ultima apparizione in un film importante.