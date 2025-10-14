Il leggendario illustratore Drew Struzan è morto a 78 anni

HQ

Il leggendario artista Drew Struzan è morto all'età di 78 anni. Lascia un'eredità davvero straordinaria e durante la sua lunga carriera ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi del settore e ha realizzato alcuni pezzi davvero sorprendenti. Da Star Wars a Indiana Jones, passando per Ritorno al futuro, Blade Runner, La Cosa e innumerevoli altri.

Anche se Struzan si è ufficialmente ritirato nel 2008, con il poster del quarto film di Indiana Jones che è stato il suo ultimo lavoro ufficiale, ha continuato a creare e partecipare agli spettacoli. All'inizio di quest'anno, la moglie di Struzan ha rivelato che soffriva di Alzheimer, il che alla fine gli ha reso impossibile continuare a produrre o firmare nuove opere d'arte. La sua eredità, tuttavia, vivrà per sempre, un lavoro che ha definito generazioni di appassionati di cinema.

"È con il cuore pesante che devo dirvi che Drew Struzan ha lasciato questo mondo a partire da ieri, 13 ottobre. Credo sia importante che tutti voi sappiate quante volte mi ha espresso la gioia che provava sapendo quanto apprezzavate la sua arte"

Riposa in pace.