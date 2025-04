Il Leicester City batte un record vergognoso nel calcio inglese

HQ

Ieri abbiamo parlato della squadra probabilmente peggiore nella storia della Premier League: il Southampton, il primo club retrocesso (già confermato di cadere in Championship a sette partite dalla fine, dopo solo 2 vittorie, 4 pareggi e 25 sconfitte). Tuttavia, 24 ore dopo, un altro record disonorevole indesiderato è stato battuto dal Leicester City: la prima squadra nella storia della Premier League a perdere otto partite casalinghe senza segnare un solo gol.

Ruud Van Nistelrooy è stato nominato allenatore a metà stagione, in sostituzione di Julen Lopetegui, e nonostante abbia vinto la sua prima partita, non c'è stato modo di salvare la squadra, la cui retrocessione è quasi confermata con 17 punti, dopo 4 vittorie, 5 pareggi e 22 sconfitte. L'ultima è stata 0-3 contro il Newcastle (che ha anche fatto scivolare il Manchester City al sesto posto e perdere un posto in Champions League), e segue una serie di otto sconfitte casalinghe senza segnare, perdendo sempre con 2 o più gol.

Un'altra grande delusione per una squadra che, nove anni fa, ha vinto uno scudetto di Premier League, qualcosa di impensabile oggi, considerando che sta per retrocedere di nuovo. L'allenatore Ruud Van Nistelrooy, parlando con Sky Sports, ha detto che la cosa più preoccupante è che ha provato "cose diverse, strutture diverse, giocatori diversi in posizioni diverse e i risultati non ci sono".