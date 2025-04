L'allenatore del Southampton Ivan Jurić è stato licenziato dopo la prima retrocessione nella storia della Premier League

HQ

Il Southampton ha fatto la storia della Premier League in questa stagione, ma non in senso positivo. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Tottenham Hotspur, hanno confermato la retrocessione. Ed è il primo nella storia della Premier League da quando è stata fondata come tale nel 1992.

Con soli 10 punti e sette partite ancora da giocare, il Southampton si trova a 22 punti dalla salvezza (Wolverhampton Wanderers, con 32 punti). La loro stagione è stata catastrofica, con solo 2 vittorie, 4 pareggi e 25 sconfitte, ma l'Ipswich (20 punti) e il Leicester City (17 punti) non sono molto meglio e sono quasi sicuri di unirsi a loro in Championship il prossimo anno, dopo la promozione di appena un anno fa. Tuttavia, il Southampton potrebbe ancora finire con il punteggio più basso di sempre in Premier League se non ne segna almeno uno in più - un pareggio lo farebbe - dato che il record per il punteggio più basso è del Derby Country nel 2007/08.

L'allenatore del Southampton licenziato dopo la retrocessione confermata

Non dovrebbe sorprendere che Ivan Jurić sia stato licenziato dal club. L'allenatore croato, da poco allenatore della Roma da soli due mesi, è stato nominato allenatore del Southampton nel dicembre 2024, in sostituzione di Russell Martin, esonerato per lo stesso motivo. Simon Rusk sarà l'allenatore ad interim per il resto della stagione con il Southampton.

"Ivan è arrivato al Southampton in un momento difficile e ha avuto il compito di cercare di migliorare una squadra in una situazione difficile. Purtroppo, non abbiamo visto le prestazioni progredire come speravamo. Ma vorremmo ringraziare Ivan e il suo staff per la loro onestà e il duro lavoro mentre lottavano contro le probabilità per cercare di tenerci in piedi", ha detto il club in un comunicato, confermando di aver raggiunto un accordo con l'allenatore, e a quanto pare il club ha utilizzato la clausola di retrocessione.

Questo storico club, fondato nel 1859, ha trovato il suo massimo successo quando ha vinto la FA Cup quasi cinquant'anni fa, nel 1976. Sono stati promossi in Premier League l'anno scorso vincendo lo spareggio contro il Leeds United, finendo quarti nella stagione regolare.