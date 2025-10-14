Il lettore labiale decodifica la minaccia di cinque parole di Trump a Macron durante una tesa stretta di mano

HQ

Un lettore labiale professionista ha interpretato una criptica osservazione di cinque parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivolta al presidente francese Emmanuel Macron durante una stretta di mano molto insolita durante un vertice globale il 13 ottobre.

La stretta di mano è durata circa 26 secondi e ha comportato diversi cambi di presa, strattoni e prolungate prese di mano, con entrambi i leader che sembravano in lizza per il dominio fisico. L'interazione è avvenuta nel mezzo delle continue tensioni diplomatiche, in seguito al recente riconoscimento della Palestina da parte di Macron, che Trump ha criticato.

Secondo Nicola Hickling, Trump sembrava chiedersi: "È autentico?" prima di aggiungere: "Ho solo ferito l'altro" e infine lanciare una breve sfida: "Fallo. Ci vediamo tra un po'". Secondo quanto riferito, Macron ha risposto: "Vedremo. Vedrete cosa sta per succedere", e ha suggerito di continuare le discussioni a porte chiuse.

I social media hanno descritto la stretta di mano come una dimostrazione fisica di rivalità, suscitando paragoni con una battaglia a braccio di ferro e persino una diplomazia in stile WWE. L'incontro si è svolto in concomitanza con le discussioni sul cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi, evidenziando i negoziati ad alto rischio in corso tra i leader mondiali.

Trump: "Piacere di vederti, quindi hai accettato. È autentico?"

Macron: "Certo."

Trump: "Va bene, quindi ora voglio sapere perché. Mi hai fatto male. Lo so già. Sto facendo la pace".

Macron: "Mi scusi. Occupiamoci di questo a porte chiuse".

Trump: "Ho solo ferito l'altro."

Macron: "Capisco. Vedremo. Vedrete cosa sta per succedere".

Trump: "Mi piacerebbe vederti farlo. Fallo. Ci vediamo tra un po'."