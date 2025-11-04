Il Liverpool domina il Real Madrid e torna nella top 8 della Champions League

HQ

Il Liverpool ha fermato lo slancio del Real Madrid e ha inflitto la prima sconfitta in Champions League, la seconda in assoluto in questa stagione, in una partita dominata dai padroni di casa ad Anfield, soprattutto nel secondo tempo, dove il portiere del Madrid Thibaut Courtois ha parato quella che avrebbe potuto essere una punizione molto più dura.

Alexis Mac Allister ha segnato l'unico gol della partita da calcio d'angolo, dopo una dimostrazione di grandi parate del portiere belga, con un'energia ineguagliata dai giocatori di campo, che hanno aumentato la pressione negli ultimi 30 minuti, ma hanno creato a malapena alcun pericolo, lasciando a Mbappé pochissime occasioni per colpire.

Il Liverpool, che domenica scorsa ha interrotto una serie di sei sconfitte ed è tornato al terzo posto in Premier League, si rinvigorisce con questa vittoria. Nella classifica provvisoria, prima delle partite di mercoledì, entrambe le squadre rimangono tra le prime 8: il Madrid è quinto e il Liverpool sesto, con nove punti.