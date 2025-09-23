Il London Games Festival torna a metà aprile 2026

HQ

Ogni primavera, Londra funge da hub per un evento di gioco che mira a puntare i riflettori sull'industria dei videogiochi nel paese, essendo anche un luogo ideale per fare rete e incontrare persone del settore. Questo è noto come London Games Festival e, dopo alcuni anni di attività, tornerà ancora una volta nel 2026 per il suo più grande evento fino ad oggi.

Ci è stato detto che il London Games Festival 2026 si terrà tra il 13 e il 19 aprile, e che grazie al trasferimento in una sede più grande in grado di ospitare più visitatori e studi, sarà la più grande di sempre. La nuova sede si applica alla parteNew Game Plus espositiva principale del festival, che si svolge tra il 16 e il 17 aprile e sarà ora presente aExhibition in White City, una sede che si dice sia circa il doppio della sede precedente.

Oltre a questo, il festival avrà altre chicche e offerte entusiasmanti, tra cui un elemento B2B incentrato sull'industria che si terrà il 14 e 15 aprile che servirà come luogo per "incontri di presentazione tra studio e investitori", ma anche come luogo per mettere in luce il co-sviluppo e i progetti autopubblicati.

A questo si aggiunge il ritorno di Screen Play il 15 aprile, che servirà come una conferenza di un giorno che lega insieme giochi, film e TV. Ci saranno anche Side Events gestiti da partner, gruppi comunitari e società di giochi, e venerdì 17 agosto ci sarà anche il BAFTA Games Awards.

Justine Simons OBE, vicesindaco per la cultura e le industrie creative, ha spiegato: "È un'ottima notizia che il London Games Festival tornerà più grande e migliore che mai prima del prossimo anno. Per oltre un decennio è cresciuta sempre di più, attirando con successo folle da tutto il mondo per visitare e fare affari a Londra. La sua espansione e il trasferimento in una sede più grande, mostra la sua importanza e conferma la posizione di Londra come capitale mondiale del gioco, mentre continuiamo a costruire una Londra migliore per tutti".

Il festival è sostenuto anche dal sindaco di Londra e si ritiene che sia la chiave per generare investimenti nell'industria dei giochi del Regno Unito, con un presunto valore di 110 milioni di sterline di accordi completati da quando è iniziato nel 2016.