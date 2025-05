Il Barça femminile punta al terzo triplete contro l'Arsenal nella finale di Champions League

HQ

L'FC Barcelona ha raggiunto un'altra finale della massima competizione per club, la sesta negli ultimi sette anni, con cinque di fila. Con una vittoria, possono alzare la quarta Champions League nella storia del settore del calcio femminile del Barça, la terza consecutiva. Ma affronteranno l'Arsenal, che non renderà le cose facili per loro. Ne avevano già vinta una nella stagione 2006-07, l'unica finale che avevano raggiunto. La partita si giocherà sabato 24 maggio alle 18:00 all' Estadio José Alvalade di Lisbona.

Il Barça ha avuto un'altra ottima stagione, con un possibile terzo triplete in cinque anni. Inoltre, in caso di vittoria, sfideranno l'Eintracht Francoforte con quattro coppe continentali, secondi solo all'Olympique Lyonnais con otto. Per dimostrare ulteriormente il loro dominio, hanno vinto sei scudetti consecutivi in Spagna.

L'Arsenal non è nella stessa posizione del Barça. Hanno perso la FA Women's Super League contro il Chelsea per dodici punti. Non vincono il campionato dalla stagione 2018-19, quando hanno vinto il loro terzo scudetto. Hanno più successo nella FA Cup femminile con quattordici coppe, ma non la vincono dal 2016.

La legge dell'ex sarà rispettata?

La protagonista della finale sarà Mariona Caldentey, ex giocatrice blaugrana che ha lasciato il club la scorsa estate per unirsi all'Arsenal. Ha fatto abbastanza bene, essendo stata nominata giocatrice della stagione nel campionato inglese, dimostrando di essersi adattata rapidamente al nuovo campionato. " Sono venuto per dimostrare che c'era una Mariona fuori dal Barça che era in grado di esibirsi e giocare un buon calcio". Anche se ha già detto che se segnerà in finale, non festeggerà per rispetto delle sue ex compagne di squadra.

Alcuni giocatori del Barça si riuniranno anche con Laia Codina, una giocatrice delle giovanili del Barça partita per l'Inghilterra nel 2023, dopo essere stata una parte importante dei successi del Barcellona.

