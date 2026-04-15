Il Lord of the Rings: The Hunt for Gollum è stato fissato per dicembre 2027, con Jamie Dornan come nuovo Aragorn

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Come parte del CinemaCon, la Warner Bros. ha avuto molto da condividere sul prossimo ritorno de Il Signore degli Anelli, poiché è stata posta grande enfasi su cosa aspettarsi dal prossimo film di TheLord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Per prima cosa, la Warner Bros. ha confermato che il film uscirà nelle sale specificamente il 17 dicembre 2027 e, per approfondire questa situazione, è stato nominato il cast principale e principale del film.

Come previsto, alcuni veterani della Terra di Mezzo torneranno, con Andy Serkis che torna nei panni di Gollum, Ian McKellen che riprenderà i suoi doveri da Gandalf, Elijah Wood pronto a dare nuova vita a Frodo e Lee Pace che indosserà nuovamente la sua corona elfica come il regale Thranduil.

Ma per approfondire questo, ci è stato detto che Kate Winslet si unirà al film come personaggio di Marigol e che Jamie Dornan prenderà il posto di Viggo Mortensen nel ruolo di Strider, alias Aragorn.

Inutile dire che sembra che abbiamo molto da aspettarci quando questo film arriverà nelle sale il prossimo inverno.