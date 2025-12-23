Il Louvre installa sbarre di sicurezza sul balcone usate nel colpo di ottobre: "Imparare tutte le lezioni"

HQ

Il museo del Louvre ha installato sbarre di sicurezza sul balcone usate dai ladri in ottobre per rubare i gioielli della corona, per un valore stimato di 102 milioni di dollari.

Quattro sospetti sono entrati nel museo di Parigi il 19 ottobre usando un ascensore per traslocatori, hanno rotto una finestra della Apollo Gallery, hanno forzato l'apertura delle vette con smergliante angolari e sono fuggiti su scooter in una rapina durata meno di sette minuti.

Martedì, una gru ha installato una griglia metallica sopra la porta del balcone. Il museo ha dichiarato di rafforzare la sicurezza dopo il furto, aggiungendo che ora è di stanza un'unità di polizia mobile fuori dalla piramide di vetro e che il prossimo anno saranno installate ulteriori 100 telecamere.

La polizia ha identificato otto sospetti, ma i gioielli rubati non sono stati recuperati. La rapina ha messo in luce delle lacune di sicurezza nel museo più visitato al mondo, che ospita opere come la Mona Lisa.

Museo del Louvre su X:

Il Museo del Louvre continua l'applicazione delle misure d'emergenza annunciate:



I dispositivi di distanziamento intorno al Louvre sono installati sul molo François Mitterrand;



Un posto mobile avanzato della polizia nazionale è presente dal 19 dicembre sulla rotatoria del Caroussel;



E questa mattina è stato installato un cancello davanti alla finestra francese della Galerie d'Apollon.



A partire dal prossimo anno, saranno installate ulteriori 100 telecamere perimetrali come parte del lotto 1 del piano regolatore per le apparecchiature di sicurezza firmato e notificato la scorsa settimana.

Il Louvre sta trarre tutte le lezioni dal furto dello scorso 19 ottobre e continua la sua trasformazione e il rafforzamento della sua architettura di sicurezza.