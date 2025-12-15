Il Louvre rimarrà chiuso lunedì a causa dello sciopero

HQ

Il Museo del Louvre a Parigi rimarrà chiuso lunedì dopo che il personale ha votato per lo sciopero su retribuzione, livelli di personale e condizioni di lavoro, interrompendo l'accesso di migliaia di visitatori al museo più visitato al mondo.

Circa 400 dipendenti hanno sostenuto lo sciopero, secondo i rappresentanti sindacali, citando quelle che hanno descritto come condizioni di lavoro sempre più degradanti e una cronica carenza di personale. Avvisi affisso sul sito web del museo indicavano che era chiuso a causa degli scioperi pubblici.

L'azione arriva in un momento difficile per il Louvre

L'azione, chiamata dai sindacati CFDT, CGT e Sud, arriva in un momento difficile per il Louvre, che sta ancora affrontando le conseguenze del furto del gioiello di ottobre del valore di circa 88 milioni di euro e i recenti problemi infrastrutturali, tra cui una perdita d'acqua che ha danneggiato libri antichi.

I sindacati hanno detto che il personale si trova ad affrontare un carico di lavoro sempre crescente e istruzioni poco chiare che rendono difficile svolgere i propri compiti. Chiedono l'assunzione di personale più permanente, in particolare nei servizi di sicurezza e visitatori, e miglioramenti nelle condizioni di lavoro.

I sindacati si oppongono anche a un previsto aumento del 45% dei prezzi dei biglietti per i visitatori non UE a partire da metà gennaio, che secondo il museo è destinato a finanziare i lavori di ristrutturazione. Il Louvre accoglie tipicamente circa 30.000 visitatori al giorno.