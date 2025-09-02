Il Manchester City rende omaggio a Ederson dopo aver ingaggiato Donnarumma dal PSG

HQ

Uno dei trasferimenti più sorprendenti dell'estate è stato quello di Gianluigi Donnarumma che si è unito al Manchester City. Il portiere italiano, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ha disputato una stagione clamorosa con il Paris Saint-Germain, vincitore del triplete, dove gioca dal 2021. Tuttavia, sorprendentemente, non è entrato nei piani di Luis Enrique, con l'allenatore spagnolo che ha scelto invece Lucas Chevalier, ingaggiato dal Lille per 34 milioni di sterline, 40 milioni di euro.

Poi, il Manchester City ha visto un'opportunità e ha optato per Donnarumma, che ha anche reso l'Italia campione di UEFA Euro nel 2021. Per farlo, avevano bisogno di trovare una via d'uscita per Ederson, il loro portiere negli ultimi otto anni, che li ha aiutati a vincere sei titoli di Premier League e una Champions League. Il mercato dei trasferimenti è ora chiuso e il Manchester City ha annunciato ufficialmente che Ederson se ne andrà al Fenerbahce.

Il Fenerbahce, il club che ha appena licenziato José Mourinho dopo non essere riuscito a qualificarsi per la Champions League, ha pagato 12.1 milioni di sterline, 13.9 milioni di euro, per il 31enne brasiliano. Nel frattempo, il Manchester City ha pagato 26 milioni di sterline, 29.9 milioni di euro per Donnarumma.

Il Manchester City rende omaggio a Ederson, che ha giocato 372 partite per la squadra dal 2017, con 122 clean sheet in 276 partite di campionato. Solo Bernardo Silva ha giocato più partite di lui con il City dal 2017.