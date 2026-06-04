Il Mar Cinese Meridionale è diventato un luogo privilegiato per il dragaggio

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Potrebbe sembrare più una meraviglia geografica uscita da un film di fantascienza, ma i paesi confinanti con il Mar Cinese Meridionale si trovano ora ad affrontare una nuova "corsa di dragaggio", dopo che la Cina ha scavato gran parte dell'Antelope Reef, trasformandolo da quasi sommerso a una mezzaluna di sabbia bianca e terra solida nel giro di sei mesi.

Secondo la BBC, la Cina ha raggiunto questo risultato con draghe a aspirazione con taglia. Altre potenze della regione, come il Vietnam e, in misura minore, le Filippine, stanno usando metodi simili per dragare le barriere coralline, creando nuove terre su cui poter rivendicare.

La Cina, con maggiori risorse, è in testa alla corsa e ogni volta che crea un nuovo pezzo di terra solida, ha navi della guardia costiera e milizie che pattugliano il territorio, rivendicandosi ulteriormente il territorio. Secondo l'Asian Maritime Transparency Initiative, negli ultimi tre anni sono stati realizzati 11 nuovi porti. Sebbene Filippine e Vietnam possano avere diritto legale su alcuni di questi territori, sembra che la Cina non sia disposta ad aderire al codice di condotta stabilito nei primi anni 2000.

"La Cina continua semplicemente a fare quello che vuole sull'acqua, consumando la propria sovranità. Quindi quello che penso vedrete prima o poi è un accordo non vincolante. Ma forse questo aprirà uno spazio diplomatico per Vietnam, Filippine, Malesia e altri per perseguire negoziati più efficaci tra loro senza dover passare attraverso l'ASEAN," ha detto Greg Poling, capo dell'AMTI.