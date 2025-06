Il mega giorno di paga di Andrew Wilson contro il taglio dello stipendio di tutti gli altri

HQ

No, la vita non è giusta, certo. Ma alcune cose sono davvero difficili da ignorare. Come l'aumento di stipendio record del capo di EA Andrew Wilson: ben 30,5 milioni di dollari, ovvero 5 milioni di dollari in più rispetto all'anno precedente, e un aumento di circa il 16%. Non esattamente noccioline: uno stipendio base di 1,3 milioni di dollari, circa 26 milioni in premi in azioni, oltre 3 milioni in bonus e altri 700.000 in vari compensi come l'assicurazione sulla vita e la sicurezza.

Rispetto ai dipendenti regolari, all'improvviso diventa davvero brutto: quelle persone hanno subito un duro colpo quando lo stipendio medio è sceso bruscamente da 150K a 120K. E questo senza contare i licenziamenti di massa che EA ha effettuato internamente.

L'estremo divario significa che Wilson ha guadagnato circa 260 volte di più rispetto alla media dei dipendenti EA, nonostante un anno pieno di fallimenti come Dragon Age: The Veilguard, Battlefield e EA Sports FC, che ha anche visto un calo di popolarità. I critici sostengono che questo è sintomatico dell'industria dei giochi in generale, dove i dirigenti incassano mentre gli sviluppatori vengono licenziati. Un sistema in cui il profitto e gli azionisti vengono prima di tutto, e le persone che effettivamente costruiscono i giochi vengono lasciate indietro.

Allora diteci: cosa è ragionevole e cosa è pura avidità senza filtri?