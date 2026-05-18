Il mercato del bourbon sta rallentando drasticamente e Jim Beam sospenderà la produzione fino al 2027

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Gli ultimi anni sono stati difficili per molte persone, con la pandemia, l'inflazione, la guerra e i dazi, e un settore che ha subito duramente è quello dei produttori americani di bourbon. Negli ultimi decenni, il bourbon ha guadagnato terreno, diventando sia un'alternativa popolare al whiskey tradizionale sia un ingrediente ricercato nei cocktail.

Ora, però, secondo il Wall Street Journal, il settore sta affrontando seri problemi. Dal picco durante la pandemia, le vendite sono crollate drasticamente, in parte a causa dei dazi statunitensi, ma secondo Omni, anche a causa del calo dell'interesse per il prodotto a causa dell'aumento dell'uso di cannabis e di farmaci come Ozempic che contribuiscono a una diminuzione dell'appetito per l'alcol.

Questo ha portato ora a un invecchiamento impressionante di 16 milioni di barili presso il colosso del bourbon Jim Beam, con sede in Kentucky. Di conseguenza, la produzione è stata completamente interrotta da gennaio, e si prevede che continuerà fino al 2027 e forse anche più a lungo. Attualmente l'azienda è di proprietà della giapponese Suntory, e la compagnia di lunga data, che produceva bourbon già prima della Guerra Civile Americana, potrebbe essere potenzialmente in pericolo.

Dato lo stato attuale del mondo e con i dazi in vigore, probabilmente sarà difficile riportare in carreggiata le vendite di Jim Beam, e al momento non c'è luce in fondo al tunnel.