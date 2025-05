Il ministro degli Esteri di Taiwan si reca in Texas per rafforzare i legami commerciali con gli Stati Uniti La visita mira a stimolare gli investimenti e approfondire le relazioni economiche tra Taiwan e gli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Taiwan . Ora sappiamo che il ministro degli Esteri taiwanese Lin Chia-lung si recherà in Texas questa settimana per partecipare a un vertice sull'intelligenza artificiale e promuovere nuove opportunità commerciali e di investimento. La visita fa parte della più ampia strategia di Taiwan per allentare le tensioni tariffarie e rafforzare la cooperazione economica con gli Stati Uniti. Lin sarà affiancato da una delegazione di leader del settore per esplorare le partnership nel campo della tecnologia e della produzione. Il ministro degli Esteri di Taiwan Lin Chia-lung risponde alle domande di un legislatore a Taipei, Taiwan, il 30 maggio 2024 // Shutterstock