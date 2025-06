Il ministro degli Esteri tedesco visita Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina La Germania si impegna a continuare gli aiuti in mezzo alla crescente pressione sugli alleati occidentali per rafforzare le difese dell'Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul è arrivato a Kiev per riaffermare l'impegno del Paese per la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione in corso nella sua guerra con la Russia, ha dichiarato lunedì il ministero degli Esteri. "Continueremo a stare saldamente al fianco dell'Ucraina in modo che possa continuare a difendersi con successo, con una moderna difesa aerea e altre armi, con aiuti umanitari ed economici", ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul in una nota. Ponendo l'accento sui moderni aiuti militari, sull'assistenza umanitaria e sul sostegno economico, la visita sottolinea il ruolo crescente dell'Europa con l'intensificarsi del conflitto. Nel frattempo, Kiev esorta i partner a rafforzare le difese aeree dopo i recenti attacchi su larga scala durante il fine settimana. Berlino, Germania, 2025-06-04: Johann Wadephul a un incontro a Berlino // Shutterstock