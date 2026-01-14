Il ministro delle finanze tedesco esorta il "patriottismo europeo" ad affrontare le minacce globali

HQ

Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil ha invocato una nuova era di "patriottismo europeo", sostenendo che l'Europa debba agire con maggiore fermezza per proteggere i propri interessi economici mentre le alleanze globali si indeboliscono e il commercio diventa più conflittuale.

Parlando a una conferenza sulla politica economica a Berlino, Klingbeil ha detto che il sostegno statale alle aziende dovrebbe avere condizioni chiare. Ha sostenuto che le imprese che ricevono fondi pubblici dovrebbero essere obbligate a mantenere posti di lavoro in Europa, mentre gli appalti pubblici dovrebbero dare priorità ai beni prodotti all'interno dell'UE.

Lars Klingbeil e Friedrich Merz // Shutterstock

Klingbeil ha avvertito che la relazione transatlantica non è più quella di un tempo, affermando che gli Stati Uniti si stanno sempre più chiudendo verso l'interno sotto il presidente Donald Trump. Ha indicato la strategia di sicurezza nazionale di Washington come prova che l'Europa non può più fare affidamento su vecchie ipotesi sull'allineamento politico e culturale.

Ha inoltre avvertito che il commercio viene utilizzato come arma attraverso sussidi, dazi e controlli sulle esportazioni, mettendo pressione sull'economia tedesca guidata dalle esportazioni. Semplicemente vendere di più all'estero, ha detto, non sarà sufficiente per affrontare l'attuale sconvolgimento.

Invece, Klingbeil ha chiesto una maggiore unità europea, legami commerciali più diversificati oltre gli Stati Uniti e protezioni più severe contro la concorrenza sleale. L'Europa, ha detto, deve diventare più sovrana se vuole evitare di essere intrappolata tra le grandi potenze mondiali.