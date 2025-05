Il modder riporta in vita l'MMO di Borderlands

Saresti perdonato per aver dimenticato Borderlands Online, un MMO cinese di Shanda Games che è stato cancellato nel lontano 2015, circa un anno dopo che il gioco è stato rivelato. Tuttavia, anche se sembrava che il mondo intero si fosse dimenticato di Borderlands Online, un fan e modder lo ha riportato in vita.

Bene... in qualche modo, il dataminer e modder EpicNNG (grazie, PC Gamer) è riuscito a far funzionare di nuovo il creatore di personaggi Borderlands Online, mostrando il risultato sui social media. È impressionante vedere la vecchia build tornare in vita e ci ricorda quanto possano essere importanti i modder per preservare i videogiochi.

Borderlands Online era un'esperienza MMO che ti permetteva di viaggiare fino a Pandora come una delle quattro classi di cacciatori della Cripta. Molto simile a Borderlands 2, puoi scegliere tra le classi Soldato, Sirena, Berserker e Cacciatore e farti strada attraverso il classico pianeta di Borderlands, con aree e NPC preferiti dai fan sparsi dentro.

È improbabile che Borderlands Online torni come previsto, ma potrebbero apparire scorci qua e là. Naturalmente, se vuoi più Borderlands, c'è l'ultimo capitolo principale della serie in arrivo a settembre.