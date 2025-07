Il momento in cui Carlos Alcaraz ha incontrato Tom Holland a Wimbledon oggi: "Dovremmo giocare"... golf? Carlos Alcaraz ha incontrato l'attore di Spider-Man oggi a Wimbledon.

HQ Non è raro trovare celebrità tra i facoltosi spettatori di Wimbledon. Negli ultimi giorni, abbiamo visto celebrità come David Beckham, Jessica Alba, Russell Crowe, Cate Blanchett, Andrew Garfield e Monica Barbaro, Glen Powell e Olivia Rodrigo all'All England Club. Un altro Spider-Man è stato visto oggi a Wimbledon, nientemeno che Tom Holland. E l'attore, che lo vedremo l'anno prossimo nell'Odissea di Christopher Nolan, ha avuto un breve incontro con una delle più grandi star del tennis, Carlos Alcaraz. In un video orgogliosamente condiviso oggi dall'account ufficiale di Wimbledon, condiviso anche dall'ATP, possiamo vedere Carlitos avvicinarsi a Tom. "Ti ho visto giocare anche a golf, buon swing", dice il 22enne spagnolo. "Dovremmo giocare", risponde Holland. "Certo", dice Carlos, facendo cenno di parlare più tardi, impegnato a preparare la partita con Cameron Norrie nel pomeriggio. Molte reazioni online sembrano amare la riunione di due "giovani GOATS", ma c'è chi si stupisce che si sia parlato di golf invece che di tennis, mentre altri si lamentano del fatto che le celebrità ricevono troppa attenzione a Wimbledon e ad altri eventi tennistici. Sei un fan di Carlos Alcaraz e Tom Holland?