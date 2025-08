Il mondo del calcio piange Jorge Costa, capitano del Porto scomparso improvvisamente all'età di 53 anni

HQ

Il Porto FC ha annunciato martedì la morte improvvisa di Jorge Costa, il loro direttore del calcio professionistico ed ex capitano della squadra, uno dei giocatori più eccezionali della sua generazione. È morto all'età di 53 anni a seguito di un arresto cardiaco durante una sessione di allenamento.

"In questo momento di immenso dolore, il Futebol Clube do Porto porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge Costa, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno condiviso momenti indimenticabili con lui", ha dichiarato il Porto in un comunicato. Nella sua carriera professionale, Costa ha collezionato 383 presenze tra il 1990 e il 2005 e ha vinto numerosi titoli tra cui la Champions League 2004, la Coppa UEFA 2003 e otto scudetti.

In seguito ha girato il mondo come allenatore, includendo club in Romania, Turchia, Cipro e persino la nazionale di Gaboan ed Equatoguinean prima di tornare al Porto nel giugno 2024 come direttore del calcio.

In tutto il mondo, squadre e giocatori hanno condiviso le loro condoglianze alla famiglia di Costa e al club, così come ai politici portoghesi, come il presidente Marcelo Rebelo de Sousa o il primo ministro Luís Montenegro, che ha detto che "era un atleta della mia generazione e un esempio di dedizione e impegno per le squadre di cui faceva parte e per la nostra nazionale".

Giannin Infantino, presidente della FIFA, ha detto di lui che "ha ispirato generazioni con la sua leadership, determinazione e passione per il gioco, lasciando un segno indimenticabile sull'FC Porto, sulla nazionale portoghese e su tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo".

"Per la storia, oltre ad essere un giocatore, un allenatore e un regista, rimarrà un uomo di convinzioni, semplice nei modi e forte nella personalità", ha detto la Federação Portuguesa de Futebol.

Porto ha annunciato che le porte dell'Estádio do Dragão saranno aperte da mercoledì pomeriggio a coloro che desiderano rendergli omaggio, prima del funerale di giovedì.