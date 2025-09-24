Il monologo sul ritorno di Jimmy Kimmel è pronto a battere il record di visualizzazioni su YouTube del conduttore

HQ

Dopo una sospensione di una settimana, il Jimmy Kimmel Live! è ufficialmente tornato. Ora, il ritorno di Jimmy Kimmel alla ABC sta attirando un'enorme attenzione online, con il suo monologo di apertura che ha raggiunto 11 milioni di visualizzazioni in sole 12 ore. Il suo monologo più visto di tutti i tempi, sulla salute di suo figlio, ha attualmente 14 milioni di visualizzazioni, il che significa che Kimmel ha bisogno di circa tre milioni di clic in più per stabilire un nuovo record. La clip ha una media di circa un milione di visualizzazioni all'ora, quindi se il ritmo attuale continua, il video potrebbe rivendicare il primo posto entro la fine della giornata. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete guardare il suo intero monologo, potete farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!