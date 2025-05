Il morale degli sviluppatori di Star Wars Jedi e Titanfall è "ai minimi storici" Le cose non stanno andando bene per Respawn in questo momento.

HQ EA ha fatto notizia un paio di volte quest'anno con il taglio di posti di lavoro. Più di recente, ha cancellato il suo gioco Black Panther e ha chiuso gli sviluppatori che lo stavano facendo a Cliffhanger Studios. Inoltre, all'inizio dell'anno circa 100 persone sono state licenziate dallo sviluppatore di Apex Legends, Titanfall e Star Wars Jedi Respawn. Secondo Patrick Wren, senior encounter designer di Respawn, questo ha comprensibilmente avuto un effetto negativo sulle persone che lavorano ancora in azienda. "Il morale è stato ai minimi storici", ha detto in un post su Bluesky (catturato da Insider Gaming). "Posso dire questo". Poiché la tendenza del 2023 e del 2024 alla perdita di posti di lavoro nell'industria dei giochi continua nel 2025, è difficile immaginare che il morale sia molto buono in molti grandi editori in questo momento. Respawn continua a fare soldi con EA con Apex Legends e i giochi Star Wars Jedi, ma considerando le grandi aspettative di EA e le cancellazioni dei progetti, dovremo aspettare e vedere se il morale può migliorare presto.