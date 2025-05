Il motivo dietro la celebrazione del Clásico di Raphinha, perché ha indicato la sua benda?

HQ

Sembra che il periodo di Raphinha a Barcellona sia destinato ad essere un periodo di continui alti e bassi. Proprio quando la sua prestazione è finalmente esplosa, i fantasmi extra-sportivi iniziano a perseguitare di nuovo la squadra. LaClasico partita di ieri a Montjuïc è terminata 4-3 a favore del Futbol Club Barcelona, con la squadra di Hansi Flick che ha fatto un'altra rimonta, e Raphinha è stato il protagonista dello spettacolo con una doppietta e la sua solita esibizione fisica.

Ciò che ha sorpreso molti, però, non sono stati i suoi due gol, ma il modo in cui li ha festeggiati. A parte il suo solito salto e il pugno al cielo, e la celebrazione puntando la telecamera verso il suo giovane figlio, lo abbiamo visto indicare la sua solita benda sulla mano destra. Sembrava un gesto aneddotico, ma ha un significato

Il motivo per cui Raphinha indicò la benda

Qualche settimana fa, l'ex medico del Real Madrid Niko Mihic ha sottolineato quella che è diventata una pratica comune di molti giocatori del Barcellona, fasciare il polso di una delle loro mani. Mihic ha lasciato cadere un possibile caso di doping. "Qualsiasi medico sa che, se vuoi avere un accesso venoso più facile, è nelle mani e nei polsi", ha detto. Il giocatore del Barça Pau Víctor ha risposto alle dichiarazioni con emoji ridenti, sottolineando che il giocatore si benda la mano sin dai tempi del CE Sabadell.

Queste dichiarazioni hanno infiammato i social media, con migliaia di commenti che si sono buttati sulla cospirazione. I giocatori del Barcellona hanno continuato a indossarli senza paura e questo fine settimana abbiamo visto quanto siano attenti al loro ambiente sociale. Alcuni giocatori li indossano per motivi medici o per migliorare la presa sulla palla, altri per estetica, anche per scaramanzie personali.

Abbiamo visto nella finale della Copa del Rey come Lamine Yamal ha iniziato la partita con una benda e l'ha tolta quando la partita era iniziata, ed entrambe le partite sono finite allo stesso modo per il Barcellona.