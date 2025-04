Il motivo per cui Dani Ceballos è stato insultato ("Muori, Ceballos") a Getafe durante la partita della Liga

HQ

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, è stato fischiato al Getafe ieri sera, durante la vittoria per 1-0 del Real Madrid, importante per la squadra della Liga (quattro punti dietro il Barcellona). Alcuni spettatori allo stadio Coliseum hanno gridato "Muori, Ceballos!" quando il centrocampista, che è stato messo da parte per settimane a causa di un infortunio, ha sostituito Arda Güler (che ha segnato l'unico gol) al 77'.

L'arbitro ha sentito gli insulti, e ha attivato il "protocollo anti-odio": attraverso gli altoparlanti, è stato avvertito che la partita sarebbe stata sospesa se si fossero ripetuti altri insulti. La partita è stata interrotta per un minuto, ma è ripresa senza ulteriori incidenti.

Perché Getafe, una città a sud di Madrid, odia Ceballos? Risale al 2016, quando il centrocampista giocava nel Betis, nell'ultima partita della stagione. Il Betis sconfisse il Getafe, e il Getafe fu retrocesso in seconda divisione. E, a quanto pare, Ceballos ha detto "Spero che marcisca in Seconda Divisione e scompaia" al giocatore del Getafe Juan Cala. La squadra è stata promossa di nuovo in prima divisione l'anno successivo, e da allora è rimasta lì.