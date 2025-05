Il Napoli vince la Serie A con un punto di vantaggio sull'Inter dopo aver battuto il Cagliari

HQ

La Serie A italiana era stata per l'intera stagione il campionato più combattuto d'Europa, e due vincitori avrebbero potuto essere incoronati all'ultima giornata: Inter o Napoli. Alla fine, nonostante l'Inter sia stata in vantaggio negli ultimi mesi (insieme all'Atalanta), è stato il Napoli, a vincere il suo quarto scudetto e, forse più notevolmente, il secondo in due anni.

Dopo 38 partite, il Napoli vince con 82 punti, seguito dall'Inter con 81 punti. Entrambe le squadre vincono per 2-0 contro il Cagliari, con lo stesso risultato: l'ex Manchester United Scott McTominay e Romelu Lukako (che in passato ha militato nell'Inter) segnano due reti contro il Cagliari, che bastano per aggiudicarsi il titolo, nonostante l'Inter abbia fatto i compiti all'ultima giornata, con la vittoria per 2-0 sul Como.

È un'enorme rinascita per la squadra italiana, che ha vinto due scudetti in due anni, qualcosa che non accadeva dai tempi di Maradona (dove ha vinto la Serie A nel 1987 e nel 1990). Una grande festa si svolgerà per tutta la notte e per tutto il weekend a Napoli, città non abituata a vincere dopo (o prima) dei giorni del Maradona, ma che ha recentemente conquistato successi gome come la Coppa Italia nel 2020, e giocherà la Champions League il prossimo anno... dopo essere arrivato decimo in League l'anno scorso.