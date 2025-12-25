Il Natale a Bondi Beach si è spento mentre gli australiani piangono la più mortale sparatoria di massa degli ultimi quasi 30 anni

HQ

Le celebrazioni natalizie sono state attenuate giovedì nella iconica Bondi Beach di Sydney, mentre la comunità piangeva l'attacco terroristico che ha ucciso 15 persone durante un evento ebraico di Hanukkah la scorsa settimana, segnando la sparatoria di massa più mortale in Australia da quasi 30 anni.

La polizia pattugliava la spiaggia mentre centinaia di persone, molte con cappelli di Babbo Natale, si radunavano in silenziosa memoria. "Tutti rispettano e sono molto tristi per quello che è successo... la gente qui è in spiaggia perché è come una festa, ma ognuno ce l'ha nella memoria", dice il turista britannico Mark Conroy (via Reuters).

L'attacco del 14 dicembre ha rinnovato le richieste di leggi sulle armi più severe e di misure più severe contro l'antisemitismo. Le bandiere sventolavano a mezz'asta fuori dal Padiglione Bondi, patrimonio storico, vicino al luogo della sparatoria, che secondo le autorità è stata compiuta da padre e figlio ispirati dallo Stato Islamico.

A Melbourne, un'auto che mostrava un "Felice Chanukka!" il cartello è stato dato alle fiamme il giorno di Natale, anche se non sono stati segnalati feriti. Il Primo Ministro Anthony Albanese ha condannato l'attacco, definendolo "incomprensibile", poiché gli episodi antisemiti sono aumentati in Australia dall'inizio del conflitto Israele-Gaza nel 2023.