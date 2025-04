Il NEXO FCEV di Hyundai afferma di offrire 700 km con meno di cinque minuti di ricarica

HQ

Che si amino o si odino i veicoli elettrici, non si può negare che la tecnologia alla base dei modelli stia progredendo a un ritmo sorprendente. Quella che era iniziata come una nicchia scomoda, con modelli che offrivano un'autonomia limitata e tempi di ricarica incredibilmente lunghi, ha ora raggiunto un'autonomia abbastanza eccellente e tempi di ricarica molto più ragionevoli. Ma ora Hyundai sta facendo un ulteriore passo avanti.

La casa automobilistica ha rivelato il NEXO FCEV, un SUV di medie dimensioni costruito sulla piattaforma per veicoli elettrici a celle a combustibile (da cui FCEV). Questa nuova tecnologia fa parte del prossimo passo avanti nella mobilità a idrogeno e, in termini di prestazioni, ciò si traduce in un'autonomia di oltre 700 chilometri e un tempo di ricarica per accedere a questa distanza di soli cinque minuti.

L'auto è poi rafforzata con una serie di elementi di design che si rivolgono ad aree e temi chiave, come la "sicurezza di alto livello", un aspetto che "cattura un fascino unico che fonde la bellezza tradizionale della Corea con un'estetica moderna" e un interno che combina 993 litri di spazio per i bagagli con diversi elementi di infotainment.

Per quanto riguarda le prestazioni, Hyundai promette una potenza totale di 190 kW e un'accelerazione da 0 a 100 km/h di 7,8 secondi. Non ci è stato detto nulla sui prezzi né sulla data di uscita esatta prevista, ma la casa automobilistica fa notare che farà debuttare il NEXO FCEV nei "mercati globali entro la fine dell'anno".

