Il numero due di Starmer si dimette per scandalo fiscale

Ormai gli scandali di corruzione non sono una novità. Oggi i riflettori sono puntati sul Regno Unito dove, con un duro colpo al governo laburista, il vice primo ministro Angela Rayner si è dimessa dopo aver ammesso di aver commesso errori nel pagamento delle tasse sulla proprietà di una casa al mare. Un tempo figura di spicco della sinistra del partito, Rayner era stato un anello cruciale per l'amministrazione di Starmer. Rayner ha sottolineato che l'errore non è stato intenzionale, derivante da complessi accordi sulla proprietà familiare. Con la sua uscita, il primo ministro perde un alleato chiave e il Partito Laburista si trova ora di fronte alla sfida di navigare in un panorama politico sempre più conflittuale. Chi pensi che entrerà nel numero due di Starmer?