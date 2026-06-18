Il nuovo altoparlante Google Home ha un audio a 360 gradi e un'integrazione più profonda con Gemini

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Durante l'autunno del 2025, Google ha anticipato che stava lavorando a un nuovo altoparlante Google Home in uscita a metà 2026. E oggi si possono effettuare preordini per il nuovo altoparlante Google Home, che è disponibile dal 25 giugno 2026, come riportato da Engadget.

Il Google Home è stato creato per offrire un audio chiaro a 360 gradi in un telaio ancora più compatto. E abbinato a Google TV Streamer, può offrire audio stereo mentre guardi film.

L'esterno dell'altoparlante è rivestito da un tessuto 3D lavorato a maglia realizzato con materiali riciclati e sarà disponibile in quattro colori: nocciola, porcellana, giada e frutti di bosco. Un altro cambiamento è che, invece di posizionare le luci indicanti dietro la rete dell'altoparlante, Google ha optato per un anello di LED attorno alla base dell'altoparlante per fornire un feedback più dinamico quando il microfono è acceso e ascolta comandi o risponde a domande.

Anche Google Home è saldamente integrato con Gemini come principale assistente digitale. L'altoparlante può usare Gemini per eseguire comandi più complicati o a più passaggi, come abbassare tutte le luci di una stanza, mettere musica e impostare un timer con una singola domanda, o chiedere a Gemini di trovare una ricetta per un piatto specifico prima di aggiungere quegli ingredienti alla lista della spesa.

Se vuoi sfruttare il "pieno potenziale" dell'altoparlante, dovrai avere un abbonamento a Google Home Premium. Con un piano standard, gli utenti avranno accesso a Gemini Live, che offre "conversazioni più profonde e fluide simili a quelle di un chatbot" insieme a capacità di automazione potenziate. Con un piano premium, ci sono funzionalità aggiuntive tra cui l'Home Brief basato su IA, che riassume tutti gli eventi monitorati da telecamere di sicurezza compatibili, videocampanelli "e altro", oltre alle notifiche di avviso basate sull'IA e alla cronologia video domestica.

Il nuovo altoparlante Google Home è ora disponibile per il pre-ordine per 100 dollari. Le vendite inizieranno il 25 giugno 2026.