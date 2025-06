Il nuovo assistente AI di Xbox è in fase di beta test al massimo

HQ

Microsoft ha appena lanciato un beta test pubblico del suo nuovo assistente AI per Xbox, chiamato Copilot for Gaming. È destinato a funzionare come una forma di assistente intelligente che rileva a quale gioco stai giocando sulla tua Xbox e può fornirti suggerimenti, guide e risposte alle tue domande, senza che tu debba inserire il nome del gioco.

Puoi interagire con esso tramite testo o voce, proprio come un normale assistente mobile, e in futuro Microsoft ha anche in programma di espandere le sue funzionalità, inclusa la possibilità di scaricare e installare giochi per te.

La versione beta è disponibile in circa 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Singapore. Ma qui nell'UE dovremo aspettare. Microsoft ha annunciato che prevede di lanciare il chatbot in più mercati in futuro, ma non ha specificato quando ciò avverrà.

Cosa ne pensi di questo assistente AI?