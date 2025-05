Il nuovo cartonato di Bitmap Books è una lettera d'amore al genere FPS

HQ

Bitmap Books è tornato con un altro cartonato che celebra la storia dei videogiochi, e questa volta è un sequel diretto dello squisito I'm Too Young to Die uscito l'altro anno.

Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters, come si chiama il nuovo lavoro, è stato pubblicato oggi e traccia l'intera evoluzione del genere FPS da - da Wolfenstein 3D e Doom a classici moderni come Half-Life 2, Call of Duty e Titanfall 2.

Scritto da Alex Wiltshire, il libro è un trattato di 400 pagine che mescola interviste con sviluppatori, analisi retrospettive e altri dettagli interessanti. Il libro è disponibile sia in un'edizione standard che in un'esclusiva edizione limitata con cofanetto, stampa metallizzata e goffratura, che può essere ordinata per £ 35 dal negozio di Bitmap.

Di solito acquisti i libri di Bitmap e riceverai Hurt Me Plenty ?