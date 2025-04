Il nuovo fumetto dei Fantastici Quattro della Marvel è ambientato nell'universo cinematografico

HQ

Prima di quasi tutti i film basati sui fumetti, gli editori rilasciano nuovi fumetti. Naturalmente, i Fantastici Quattro non faranno eccezione. Tuttavia, i Marvel Studios non hanno mai collaborato prima con Marvel Comics per lanciare un nuovo fumetto che sia effettivamente canonico e ambientato all'interno del MCU. Questo cambierà con il prossimo fumetto The Fantastic Four: First Steps.

Matt Fraction, che in precedenza ha scritto storie su Occhio di Falco e i Fantastici Quattro, scriverà anche questo nuovo fumetto, che consisterà in un unico numero. Mark Buckingham lo illustrerà, e la copertina sarà realizzata da Phil Noto. Nel fumetto, seguiremo la squadra quattro anni dopo aver ottenuto i loro poteri, confermando che né il film né il fumetto saranno una cosiddetta storia delle origini.

"Il cuore della Marvel è sempre nato dai fumetti, e Kevin e il team hanno dato vita a quelle pagine in modi straordinari con ogni singolo film. Con questo fumetto, stiamo unendo questi due mondi in un modo che pensiamo i fan adoreranno". Puoi leggere di più qui.