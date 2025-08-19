Il nuovo gioco di Ron Gilbert è un roguelike in cui si scappa letteralmente dal Mietitore

HQ

Ron Gilbert è noto per le sue avventure punta e clicca con LucasArts, come Maniac Mansion e Monkey Island, e più recentemente Thimbleweed Park. Tuttavia, per il suo prossimo gioco, rivelato alla Gamescom Opening Night Live, cambierà completamente genere, ma mantenendo i suoi soliti tratti, personalità e senso dell'umorismo con Death by Scrolling.

Proveniente dall'editore MicroProse e Gilbert con il suo studio Terrible Toybox, il gioco è ambientato in purgatorio, con protagonisti almeno cinque personaggi diversi, che devono camminare, con il mietitore che li insegue letteralmente man mano che lo scorrimento verticale avanza. Come con ogni roguelike, troverai vantaggi che durano solo durante la tua corsa (letterale)... per la tua vita.

Death by Scrolling è in arrivo su PC. Non c'è ancora una data di uscita, ma puoi aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam.