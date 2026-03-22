Il nuovo laptop di Apple si sta vendendo a un sacco di sé

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Apple sembra aver colpito il segno — e si chiama MacBook Neo. Proprio come altri produttori avevano ipotizzato (e preoccupato), il nuovo modello Apple più economico è diventato un enorme successo. Questo è stato confermato dallo stesso Tim Cook sui social media, dove ha descritto il più grande lancio Mac dell'azienda di sempre.

"Mac ha appena avuto la sua migliore settimana di lancio per clienti Mac alla prima esperienza. Ci piace vedere l'entusiasmo"

Inoltre, non sono solo i numeri di vendita a suscitare qualche sopracciglio, ma anche chi li sta acquistando. Il MacBook Neo sembra aver attirato con successo un pubblico completamente nuovo, con il piccolo e elegante portatile che è diventato il primo Mac di sempre per molti. Gran parte del successo può, ovviamente, essere attribuito al prezzo, che è significativamente più accessibile rispetto a molti altri gadget Apple, spesso piuttosto costosi.

Hai pensato di prendere un MacBook Neo, o forse l'hai già fatto?