Il nuovo libro ufficiale di Mega Man con strisce a fumetti è un successo su Kickstarter

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Il prossimo anno, la mascotte più iconica di Capcom, Mega Man, compirà 40 anni. Debuttò sul NES nel 1987 e divenne rapidamente molto popolare. Capcom celebrerà questa occasione pubblicando finalmente un nuovo gioco nella serie principale con lui protagonista, Mega Man: Dual Override, che sarà il primo dopo nove anni.

Ma ovviamente, ci sono anche altri che vogliono celebrare questo traguardo, non ultimo il creatore della serie Matthew Taranto (noto soprattutto per i suoi fumetti Brawl in the Family), che ha ricevuto la benedizione di Capcom per produrre un libro ufficiale in copertina rigida con fumetti su Mega Man, intitolato Mega Man: Bot in the Family. Promette oltre 200 pagine piene di "l'intera storia di 40 anni della serie Mega Man" sotto forma di strisce comiche a fumetti:

"I fumetti vanno da battute occasionali che prendono in giro alcune delle assurdità della serie a trame in più parti che si svolgono su più pagine. (O su più capitoli!)

Inoltre, alcune pagine si discostano dal normale formato pannello per pannello e presentano diversi tipi di gag. Così non saprai mai cosa vedrai dopo ogni volta che volterai pagina!"

Interessato? Anche noi! Se vuoi questo libro, dovrai andare su Kickstarter, dove l'obiettivo di finanziamento è stato raggiunto in soli 30 minuti. Questo significa che il progetto è partito, e puoi cliccare qui per leggere di più e ottenere la tua copia. Sono disponibili sia edizioni digitali che cartonate, e ovviamente esistono anche versioni deluxe per veri intenditori di Mega Man.