Il nuovo personaggio di Elden Ring: Nightreign può prendere a pugni i draghi

HQ

Elden Ring: Nightreign non ti permette di costruire il tuo personaggio come fa l'originale Elden Ring, ma ti dà otto personaggi giocabili tra cui scegliere, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza che aiuteranno te e la tua squadra ad avvicinarvi alla sconfitta del boss principale alla fine di una corsa.

L'ultimo personaggio ad essere rivelato è il Raider, un enorme guerriero che sembra appena sceso dalla barca da Assassin's Creed Valhalla o God of War. Oltre a combattere con un'enorme ascia, ha anche un talento per far cadere i nemici con i pugni e alcune dolci mosse di wrestling.

Sembra che sia molto simile al combattimento con il boss Hoarah Loux, ma questa volta sta combattendo al tuo fianco. Come puoi vedere nel trailer, il Raider ha una varietà di mosse che può usare per infliggere punizioni ai tuoi nemici, incluso un montante a un drago. Non siamo sicuri di quante di queste abilità siano uniche per il Raider, o se siano incluse nelle armi tramite Ashes of War, ma è chiaro che questo nuovo personaggio vuole essere in prima linea nei combattimenti, rimanendo bloccato con qualsiasi arma abbia a portata di mano, anche se sono solo le sue mani.

Elden Ring: Nightreign verrà lanciato il 30 maggio per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e 5 e PC.