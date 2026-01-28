news
Marathon
Il nuovo rimorchio Marathon punta il suo sguardo al Destroyer Shell
Il nuovo trailer cinematografico introduce una delle classi del gioco.
HQ
Dopo un periodo turbolento, Bungie è finalmente pronta con il suo primo gioco dal 2017 di Destiny 2, ovvero Marathon. Il gioco uscirà su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC il 5 marzo.
Bungie ha ora rilasciato un nuovo trailer incentrato sul Destroyer Shell del gioco, che i giocatori possono usare insieme al loro Runner. Non c'è gameplay nel trailer, ma vale comunque la pena provarlo, se non altro per la splendida direzione artistica che Marathon presenta.
Marathon verrà lanciato su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC il 5 marzo.
HQ