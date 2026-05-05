Il nuovo Steam Controller di Valve andò esaurito in pochi minuti

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Valve ha lanciato il suo nuovo Steam Controller, e sembra che molte persone ne desiderino uno. Secondo Gosu Gamers, lo stock disponibile è finito in pochi minuti.

Il nuovo Steam Controller è stato lanciato il 4 maggio ed è stato preso in pochi minuti, con lo Steam Store che faticava a tenere il passo. Per fortuna, secondo Gosu Gamers, le azioni sono riapparse brevemente durante la giornata, offrendo ai giocatori piccole finestre per tentare la fortuna.

Il redesign dello Steam Controller prende chiaramente spunto dal Steam Deck. La versione aggiornata mantiene i caratteristici trackpad aptici ma passa a una disposizione più familiare. Aggiunge anche funzionalità come Grip Sense e un sistema di giroscopio attivato dal touch, con l'obiettivo di offrire ai giocatori un controllo più preciso nei titoli PC.

Senza dubbio molti stanno ancora aspettando il momento per prendere uno Steam Controller, quindi devono solo aspettare un rifornimento.