Il nuovo studio PlayStation del veterano di Call of Duty Jason Blundell è noto come Dark Outlaw Games

PlayStation potrebbe aver chiuso alcuni studi negli ultimi tempi, tra cui London Studio, ma ne ha anche aperto uno nuovo. In seguito al fallimento dellaDeviation Games fondata di recente, uno dei suoi fondatori, l'ex veterano dellaCall of Duty Jason Blundell, è stato incaricato di avviare un altro studio per Sony, una società il cui nome è stato recentemente affermato.

Parlando in un'intervista con Jeff Gerstmann, Blundell ha rivelato che questo studio si chiama Dark Outlaw Games, e anche se non sappiamo ancora su cosa stia lavorando il team, Blundell ha condiviso alcune informazioni che suggeriscono che è ancora abbastanza presto nelle fasi di sviluppo e produzione.

Blundell osserva: "Lo studio si chiama Dark Outlaw. E così Dark Outlaw Games ha lavorato nell'ombra per un po', e quando avremo qualcosa di cui parlare, usciremo alla luce.

"Ma sapete che la storia per me riguarda il gioco, non lo studio. Quindi il motivo per cui non stiamo facendo una fanfara o gridando ai quattro venti è tipo, prendiamo qualcosa, giusto?"

Blundell conclude la questione con: "Non ho intenzione di commentare esattamente quello che stiamo facendo, ma ancora una volta è come quello di cui stiamo parlando, far sì che la squadra si amalgami, far scattare le idee... Sono un programmatore nel cuore, quindi sai, testiamo queste ipotesi, e sai, sta funzionando?"

Considerando l'esperienza passata di Blundell lavorando su Call of Duty e in particolare sulla sua modalità Zombies prima di uscire dai ranghi di Activision, cosa pensi che il suo nuovo studio sia attualmente in procinto di realizzare?