Il padre degli Yakuza torna a Kabukichō, libero dall'ombra di Sega, per svelare Gang of Dragon

Quando Toshihiro Nagoshi lasciò Sega e Ryu Ga Gotoku Studio, molti pensarono che una parte del franchise Yakuza/Like a Dragon fosse scomparsa per sempre. Tuttavia, il visionario creativo giapponese ha fondato Nagoshi Studio e si è messo al lavoro su un progetto di cui non avevamo mai sentito parlare... fino ad ora.

Stasera, al gala dei Game Awards, abbiamo avuto il nostro primo sguardo ai primi screenshot di Gang of Dragon , un'avventura d'azione molto nello stile e nello stile che conosciamo dai suoi giorni Yakuza. Ora seguiremo un nuovo protagonista per le strade del quartiere Kabukichō di Tokyo (o gli permetteranno di tenere il nome fittizio Kamurocho?). Tuttavia, Gang of Dragon avrà azione, sangue e un'attenzione assolutamente folle ai dettagli e al modellismo dei personaggi.

Al momento non ci sono ancora una finestra di uscita o piattaforme confermate, ma aspettatevi di saperne di più su questo titolo nel 2026. Nel frattempo, date un'occhiata al teaser trailer qui sotto.