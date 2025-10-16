Il Pakistan segnala la volontà di dialogare con l'Afghanistan

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Il Pakistan ha espresso la disponibilità a impegnarsi in colloqui con l'Afghanistan dopo giorni di scontri transfrontalieri che hanno causato pesanti vittime da entrambe le parti. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha detto che Islamabad ha risposto ai ripetuti attacchi dei militanti ed è ora disposta a cercare una soluzione attraverso il dialogo, se Kabul ricambia in buona fede. La fragile tregua, ora a metà della sua durata di due giorni, ha finora impedito un'ulteriore escalation. Nel frattempo, i residenti di Kabul si stanno ancora riprendendo dalle conseguenze dei recenti attacchi aerei mortali, descrivendo scene di distruzione e panico mentre la città lotta per riprendersi da una delle settimane più violente degli ultimi anni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!