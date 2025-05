Il Pakistan segnala oltre 50 morti nei recenti scontri di confine con l'India Le vittime civili dominano il bilancio mentre entrambi i paesi concordano il cessate il fuoco dopo le ostilità di confine.

Le ultime notizie su India e Pakistan . Martedì, l'esercito pakistano ha affermato che lo scontro militare della scorsa settimana con l'India ha provocato oltre 50 morti, tra civili e soldati. I combattimenti sono iniziati dopo che le forze indiane hanno preso di mira quelli che hanno descritto come siti terroristici oltre il confine, provocando attacchi di rappresaglia dal Pakistan. Sebbene sia stato stabilito un cessate il fuoco, entrambi i paesi rimangono in allerta tra l'intensificarsi della retorica e degli avvertimenti.