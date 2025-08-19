Il paradosso rivela Europa Universalis V

Europa Universalis V è ora annunciato ufficialmente e Paradox Interactive ha svelato il suo revelluto cinematografico, offrendo una promessa allettante ai giocatori che hanno aspettato più di un decennio da Europa Universalis IV del 2013. Sviluppato da Paradox Tinto, il gioco era precedentemente noto come Project Caesar ed è stato guidato dal regista veterano Johan Andersson.

Il trailer mostra la vasta portata che ha alimentato la leggenda dell'UE: a partire dal 1337, i giocatori possono guidare centinaia di nazioni attraverso secoli di intrighi politici e guerre in un mondo di gioco espanso e più realistico con una geografia raffinata e il più grande elenco di fazioni fino ad oggi. Paradox promette una diplomazia più profonda, un sistema economico e militare rivisto e una profondità logistica che sfida anche gli strateghi più esperti.

Attingendo alle lezioni di titoli precedenti come Imperator: Rome, il team di sviluppo ha dato la priorità al feedback della community e alle meccaniche rielaborate, in particolare evitando i vecchi sistemi di mana astratti a favore di un gameplay dinamico incentrato sulle persone. Non c'è ancora una data di uscita, è ufficialmente "in arrivo", ma con il cannocchiale in mostra, tutti noi vorremmo averlo già tra le mani. Un fuoco sicuro - must have, per tutti i fan di Universalis.

Sei pronto a tuffarti e cambiare la storia?