Il parlamento ungherese approva una nuova legge per limitare i mandati del primo ministro a due e bloccare il ritorno di Victor Orbán

HQ

È passato un po' di tempo da quando l'Ungheria ha votato Victor Orban da primo ministro (in realtà, ad aprile). Ora stanno arrivando nuovi cambiamenti.

Come riportato da Euractiv e YLE, il parlamento ha approvato un emendamento costituzionale che limita il mandato massimo di un primo ministro a otto anni, ovvero due mandati di quattro anni.

Ciò significa che in futuro l'ex primo ministro Viktor Orbán non potrà tornare al potere, poiché il tetto si applica a tutti i mandati svolti dal maggio 1990.

Il parlamento approvò l'emendamento con un voto di 135 voti contro 50. Limitare il mandato di un primo ministro era una promessa elettorale chiave dell'attuale primo ministro Péter Magyar.