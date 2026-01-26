Il partito di Merz propone il divieto del lavoro part-time: "Chi può lavorare di più dovrebbe lavorare di più"

HQ

L'Unione Cristiano-Democratica (CDU) al governo in Germania propone un cambiamento importante nella politica occupazionale, con l'obiettivo di limitare il diritto legale al lavoro part-time. Secondo il piano, i lavoratori avrebbero bisogno di un permesso speciale per ridurre le ore di lavoro, a meno che non si prendano cura di bambini, parenti anziani o non stiano seguendo una formazione professionale. I funzionari del partito affermano che questa decisione è necessaria per affrontare la carenza di manodopera qualificata e incoraggiare il lavoro a tempo pieno.

La proposta proviene dall'ala commerciale della CDU, che rappresenta le piccole e medie imprese. "Chi può lavorare di più dovrebbe lavorare di più", ha detto Gitta Connemann, presidente del gruppo, facendo eco alle critiche del cancelliere Friedrich Merz all'attenzione crescente della Germania sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e sulla settimana di quattro giorni. Alcuni sostengono, tuttavia, che tale restrizione potrebbe colpire in modo sproporzionato le donne, che rappresentano più di tre quarti dei lavoratori part-time.

Gitta Connemann // Shutterstock

Il piano ha già suscitato resistenza all'interno del partito. Dennis Radtke, presidente dell'ala sociale della CDU, ha affermato che l'attenzione dovrebbe essere sul miglioramento della flessibilità dell'assistenza all'infanzia e sul posto di lavoro, piuttosto che sulla limitazione dei diritti. "Il lavoro part-time è spesso visto come una trappola perché i datori di lavoro sono inflessibili, la retribuzione è più bassa e la progressione di carriera è limitata", ha detto.

I sindacati hanno espresso preoccupazioni simili. IG Metall ha avvertito che limitare il lavoro part-time non avrebbe risolto la carenza di manodopera, indicando invece condizioni di lavoro inadeguate per chi non può lavorare a tempo pieno. L'Istituto tedesco per la Ricerca sull'Occupazione riporta che l'occupazione part-time è salita a oltre il 40% alla fine del 2025, riflettendo cambiamenti in settori come sanità, istruzione e servizi sociali.

Mentre la CDU si prepara a dibattere la proposta nella sua conferenza generale a Stoccarda il mese prossimo, la discussione si sta delineando per mettere alla prova l'equilibrio del partito tra priorità economiche e tutele sociali. Il risultato potrebbe rimodellare non solo i luoghi di lavoro tedeschi, ma anche i suoi dibattiti in corso sull'uguaglianza di genere e sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. Cosa ne pensi di questa situazione?