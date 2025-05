Il PC è pronto per Rainbow Six: Siege X ?

HQ

Con Rainbow Six: Siege che presto verrà lasciato nel passato per la sua grande evoluzione nota come Rainbow Six: Siege X, i giocatori PC potrebbero iniziare a chiedersi se i loro computer saranno in grado di gestire la versione migliorata dello sparatutto tattico. Nello spirito di questo, Ubisoft ha ora rivelato le specifiche PC per il gioco, che sebbene non siano molto impegnative, sono forse un po' più impegnative di quanto ci si potrebbe aspettare, soprattutto sul fronte grafico.

Per coloro che si chiedono se il tuo PC è in grado di gestire il gioco, le specifiche complete possono essere visualizzate di seguito.

Minimo



Risoluzione: 1080p



Frequenza fotogrammi: 60 FPS



Processore: AMD Ryzen3 3100, Intel i3 8100



GPU: NVIDIA GTX 1650 4GB, AMD RX 5500XT 4GB, INTEL ARC A380 6GB



Ram (aria): 8GB



Sistema operativo: Windows 10/11, DirectX 12



Memoria: SSD da 65 GB



Alto



Risoluzione: 1080p, 1440p, 2160p



Frequenza fotogrammi: 120 fps (core siege), 60 fps (doppio frontale)



Processore: AMD Ryzen5 3600, Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X, Intel i5 11600K



GPU: NVIDIA RTX 2060 6GB, NVIDIA RTX 3070 8GB, NVIDIA RTX 3080 10 GB, AMD RX 6600 8GB, AMD RX 6700 XT 8GB, AMD RX 6800 XT 16 GB



Ram (rete elettrica): 16 GB



Sistema operativo: Windows 11, DirectX 12



Memoria: SSD da 65 GB



Ultra



Risoluzione: 2160p



Frequenza fotogrammi: 120 FPS



Processore: AMD Ryzen5 5600X, Intel i5-11600K



GPU: NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB, AMD RTX 7900 XT 20GB



Ram (rete elettrica): 16 GB



Sistema operativo: Windows 11, DirectX 12



Memoria: SSD da 110 GB



Ma non è tutto, Ubisoft ha anche condiviso come si aspetta che il gioco si comporti sia su PS5 che su Xbox Series X/S. Ogni console sarà in grado di attingere a una modalità Performance e a una modalità Quality, in cui l'obiettivo sarà una risoluzione di 2160p o 120 fps per il core Siege e 60 fps per Dual Front, anche se questo, come previsto, cambierà a seconda della console in questione. Le specifiche complete sono disponibili di seguito.

PS5 - Prestazioni



Risoluzione: 2160p



Prestazioni target: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



PS5 - Qualità



Risoluzione: 2160p



Prestazioni target: 60 FPS



PS5 Pro - Prestazioni



Risoluzione: 2160p



Prestazioni target: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



PS5 Pro - Qualità



Risoluzione: 2160p



Prestazioni target: 60 FPS



Xbox Series S - Prestazioni



Risoluzione: 1080p



Prestazioni target: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



Xbox Series S - Qualità



Risoluzione: 1728p



Prestazioni target: 60 FPS



Xbox Series X - Prestazioni



Risoluzione: 2160p



Prestazioni target: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



Xbox Series X - Qualità